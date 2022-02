Putin diz que a Rússia não quer uma guerra na Europa

Esta não é a primeira vez que Vladimir Putin lança acusações sobre as forças ucranianas no conflito no Leste do país, sobre a forma como decorre o conflito numa zona onde vive muitos russófonos.

"Temos que resolver essa questão agora, no decurso destas negociações. Esperamos muito que as nossas preocupações sejam ouvidas pelos nossos parceiros e encaradas de forma séria", disse o chefe de Estado.

Numa altura em que a Rússia colocou milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, o chefe de Estado lamentou o que disse ser a falta de respostas construtivas às propostas de Moscovo por parte do Ocidente.

O Presidente russo garante que não quer uma guerra na Europa e, por isso, avançou com uma proposta para iniciar um processo de negociações. Vladimir Putin confirma a "retirada parcial" de tropas estacionados junto à fronteira com a Ucrânia.

Alemanha pede "coragem e responsabilidade"

Após a reunião, o chanceler alemão, Olaf Scholz, espera que Vladimir Putin envie os seus negociadores “com um mandado positivo para que possam ser alcançados progressos”.

A Alemanha tem uma forte relação económica com Moscovo. Olaf Scholz afirma que “a segurança só pode ser alcançada com a Rússia e não contra a Rússia”.

Para o chanceler alemão, "a guerra tornou-se algo impensável na Europa" e é preciso "garantir que assim continua".

Olaf Scholz garante que a Europa e a NATO estão unidas para encontrar uma solução para a situação de tensão na Ucrânia, mesmo que seja difícil e complexo.



"Precisamos todos de ser corajosos e responsáveis nas nossas ações", declarou o sucessor de Angela Merkel.

O Ministério da Defesa russo anunciou, esta terça-feira, que algumas unidades que completaram os exercícios militares junto à fronteira com a Ucrânia regressaram às bases.

De acordo com o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pelas agências de notícias russas, “as unidades dos distritos militares do Sul e do Oeste, que cumpriram as suas tarefas, já começaram a embarcar em meios de transportes ferroviários e rodoviários e iniciarão hoje o retorno às suas bases”.

Em entrevista à Renascença, o ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que há sinais contraditórios na fronteira da Ucrânia. A anunciada retirada de alguns militares russos é positiva, mas todos os cenários estão em aberto, afirma Augusto Santos Silva.

“Esse desenvolvimento é um desenvolvimento positivo. O problema é que há sinais contraditórios, portanto devemos manter-nos preparados para todos os cenários”, defende o chefe da diplomacia portuguesa.