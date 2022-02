Namorado de Gabby Petito morreu com um tiro

No local, polícia encontrou alguns objetos que contribuíram para a identificação do jovem de 23 anos.

De acordo com as investigações das autoridades da Flórida, o corpo encontrado em outubro de 2021 estava imerso numa região da Reserva Carlton e os restos mortais foram expostos à fauna local.

Foram recuperados, entre outros objetos, uma mochila, duas meias, um anel, um chapéu vermelho, uma arma de fogo e uma caixa de madeira com um pequeno bloco de notas e algumas fotografias.

No caderno, Laundrie escreveu que era o responsável pela morte de Gabby Petito, segundo o FBI. Com esta confissão por escrito a investigação ao desaparecimento e morte da noiva deverá ser formalmente encerrada em breve.

A jovem de Gabby Petito, de 21 anos, morreu estrangulada e o corpo foi encontrado a 17 de setembro de 2021, no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, cerca de um mês após ter sido dada como desaparecida.

Gabby deixou o emprego para viajar em julho, pelos Estados Unidos, numa carrinha com o noivo, documentando a viagem no Instagram usando a ashtag #vanlife. Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a carrinha e não deu mais explicações.

Em outubro, as autoridades norte-americanas encontraram os restos mortais junto a pertences de Brian Laundrie.