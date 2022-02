Joe Biden. Ataque à Ucrânia continua a ser "forte possibilidade" e terá "custos imensos"

Reagindo, esta noite, ao anúncio do ministério da Defesa russo, sobre a retirada de várias unidades militares da zona de fronteira com a Ucrânia, Joe Biden alertou para o que diz serem os elevados custos de um eventual ataque de Moscovo.

"Iremos continuar com os nossos esforços diplomáticos, com consultas estreitas com os nossos aliados e com os nossos parceiros. Enquanto houver diplomacia que impeça o sofrimento e o uso da força iremos continuar a fazê-la", salientou, num discurso sem direito a perguntas dos jornalistas.

De acordo com chefe de Estado, os Estados Unidos propuseram "novas medidas de controlo de armamento, novas medidas de estabelecimento de manutenção de estabilidade", alertando a Rússia de uma possível interferência norte-americana.

"Não iremos sacrificar os nossos princípios básicos. As nações têm direito à sua soberania territorial e à liberdade de escolher o seu próprio caminho. Escolher o tipo de ambiente que desejam viver", indicou.

Joe Biden referiu ainda que o Ministério da Defesa russo disse que algumas unidades militares estavam a abandonar as fronteiras com a Ucrânia, mas sem "provas consistentes".

"O Ministério da Defesa russo relatou que algumas unidades militares estão a abandonar algumas das suas posições na Ucrânia. Isso será um bom sinal... Ainda não o verificamos de forma consistente, ainda não houve essa prova consistente. A nossa embaixada [norte-americana] indica que ainda se mantêm em posições ameaçadoras", alertou.