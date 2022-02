Ucranianos em Portugal "aterrorizados". "Estamos prontos a ir buscar os nossos familiares"

O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, diz que os os cerca de 50 mil cidadãos a residir no nosso país estão "aterrorizados" com a escalada de tensões com a Rússia.

"A qualquer minuto, a minha cidade, onde vive a minha família, pode ser bombardeada", desabafa, à Renascença.

Segundo o presidente da associação, os ucranianos a viver em Portugal estão "prontos a ir buscar os seus familiares" e estão "preparados para ir defender a pátria".

Pavlo Sadokha indica ainda que a associação tem estado em contacto com a Cáritas e a Cruz Vermelha na Ucrânia.

"É possível atravessar fronteiras e quando há um ataque é uma situação confusa, por isso contactamos estas organizações para nos ajudar", explica.

O representante da Santa Sé na Ucrânia afirmou que as pessoas estão "muito preocupadas e tensas" com a atual situação na fronteira com a Rússia.

Para este responsável católico, "é evidente que os políticos muitas vezes não encontram ferramentas adequadas para superar os conflitos" por causa dos interesses.