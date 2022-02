Ucrânia diz que invasão pode acontecer na quarta-feira. "O nosso Estado está mais forte do que nunca"

O Presidente da Ucrânia foi informado, esta segunda-feira, que a Rússia poderá invadir o país na próxima quarta-feira, dia 16.

“Dizem-nos que 16 de fevereiro será o dia do ataque. Vamos fazer dele um dia de união. Vamos pendurar bandeiras nacionais, colocar fitas azuis-amarelas e mostrar ao mundo a nossa unidade”, disse Volodymyr Zelensky numa mensagem vídeo, publicada na sua conta pessoa no Facebook.

Zelensky fala de “sérios desafios externos e internos, que exigem responsabilidade, confiança e ações concretas”.

O Presidente ucraniano, assegura que o Estado “está mais forte hoje do que nunca”. “Estamos intimidados com uma grande guerra e definimos mais uma vez a data da invasão militar. Esta não é a primeira vez. Mas o nosso Estado está mais forte hoje do que nunca”.