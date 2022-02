Ucrânia diz que inclusão na NATO é "garantia de segurança"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, considerou esta segunda-feira que a inclusão do seu país na NATO "garantiria a segurança" de Kiev, após manter conversações com o chanceler alemão Olaf Scholz.

Volodymyr Zelenski acrescentou ainda que abordou com Scholz a necessidade de "estabelecer garantias específicas" para proteger a Ucrânia.

O chefe de Estado ucraniano classificou como uma "arma geopolítica" o gasoduto Nord Stream II, contestado por Kiev e Washington, destinado a duplicar o envio de gás russo em direção à Alemanha evitando território ucraniano - mas ainda sem o acordo de Berlim e da Comissão Europeia para funcionar.

Por sua vez, o chanceler alemão exortou a Rússia a aceitar as "ofertas de diálogo" destinadas a garantir uma desescalada da crise ucraniana.

"As atividades miliares da Rússia na fronteira ucraniana não são compreensíveis. Não existem motivos razoáveis para semelhante deslocamento de forças militares. E pedimos à Rússia para aceitar as ofertas de diálogo existentes", indicou na conferência de imprensa conjunta, e na véspera da sua deslocação a Moscovo.

As declarações de Volodymyr Zelenski são conhecidas depois do embaixador ucraniano no Reino Unido, Vadym Prystaiko, ter afirma que a Ucrânia pode abandonar a sua intenção de ingressar na NATO para evitar um confronto militar com a Rússia para evitar um confronto militar com a Rússia.

Em declaração à BBC, o embaixador indicou que o seu país seria "flexível" quanto ao seu objetivo de ingressar na Aliança Atlântica, sublinhando que a Ucrânia é um país "responsável", após o Presidente russo, Vladimir Putin, ameaçar entrar num conflito armado.