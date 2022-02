Ucrânia. Espaço aéreo ainda aberto mas com menos cobertura das seguradoras

O Governo ucraniano assumiu neste domingo que o espaço aéreo do país permanece aberto, depois de um voo com destino a Kiev ter aterrado na Moldávia, porque o proprietário do avião recusou sobrevoar a Ucrânia, devido a ameaça russa.

Ucrânia quer apoiar companhias aéreas

Segundo o Ministério ucraniano das Infraestruturas, a maioria das companhias aéreas continua a operar sem restrições e, atualmente, há 29 companhias estrangeiras a operar voos a partir de 34 países para a Ucrânia.

Ainda neste domingo, esclarece a mesma fonte, realizou-se uma reunião com membros do gabinete do Presidente da Ucrânia, do Serviço Estatal de Aviação da Ucrânia, UkSATSE, do Aeroporto Internacional de Borispol e das companhias aéreas ucranianas, sobre a situação do mercado do transporte aéreo.

“Como resultado da reunião, foi elaborada uma solução para evitar um maior agravamento da situação”, escreve o Ministério das Infraestruturas que admitiu que, algumas companhias, “têm dificuldades com as flutuações nos mercados dos seguros”.

Neste sentido, escreve que “o Estado ucraniano está pronto para apoiar as companhias aéreas e planeia proporcionar garantias financeiras adicionais para apoiar o mercado aéreo” ucraniano.

“Atualmente, estamos a consultar os parceiros internacionais e estamos a preparar as decisões governamentais mais importantes”, assume o ministério.