Ucrânia. Entre a tensão contida e a normalidade no relato de dois portugueses

É fotógrafo de profissão e está na Ucrânia desde a semana passada. Igor Aboim já passou por várias cidades ucranianas e falou com muitos cidadãos ucranianos e é por isso que admite à Renascença estranheza com a calma que encontrou, sobretudo em cidades como Kharkiv, Kramatorsk e até Kiev.

“Encontrei, ao contrário do que esperava, um ambiente muito menos tenso. Só me diziam que a preocupação só subia quando as notícias davam conta de alguma tensão”, diz Igor Aboim, adiantando que na capital, por exemplo, a vida corre para já com bastante normalidade: “achava que ia encontrar uma tensão maior”.

Em Kiev, “as pessoas fazem as coisas que têm a fazer: vão trabalhar, vão às compras… nas ruas, a vida segue normalmente”, remata.

Igor Aboim está agora em Dnipro, a quase 500 quilómetros de Kiev. Tenta chegar a Donetsk, o epicentro da tensão, mas até ao momento não foi possível, porque “para entrar em Donetsk tenho de ter autorização das autoridades e, apesar de ter pedido já há mais de um mês, não consegui tê-la até agora”, explica. O mais perto que diz ter conseguido foi estar a seis quilómetros do aeroporto, em Avdiivka.

É aqui, nesta pequena cidade já muito maltratada por conflitos anteriores e tomada pelos separatistas em 2014, que Igor Aboim diz já sentir uma população bem mais recatada e receosa.

“Estive lá apenas um dia e, aí sim, notei. Além de visualmente – porque se vê o rasto de destruição – nota-se que as pessoas andam mais a medo, desconfiadas, muito pouca gente na rua”, descreve. E reforça: “nota-se uma diferença maior, de mais medo, ao contrário do que acontece no resto do país que visitei”.