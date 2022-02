Moçambique. Colisão entre comboio e camião corta via de exportação de carvão

Um choque entre um comboio e um camião com 40 toneladas de milho levou no sábado ao corte da principal linha ferroviária de escoamento de carvão de Moçambique, anunciaram as autoridades locais neste domingo.

O condutor do camião ultrapassou a fila de espera numa passagem de nível e ignorou os sinais de paragem em Malema, província de Nampula.

Na altura em que estava sobre a linha férrea, um comboio de carvão embateu no veículo, que foi arrastado e ficou destruído, mas sem que o acidente provocasse feridos.

Segundo as autoridades do distrito, equipas técnicas da empresa concessionária da linha, a Nacala Logistics, estão no local a tentar repor a circulação.

A linha com cerca de 900 quilómetros, designada como "corredor logístico do Norte", liga as minas de carvão da província de Tete ao porto de Nacala, no Oceano Índico, de onde é feita a exportação destinada sobretudo à Ásia.