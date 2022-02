Mediterrâneo. Mais de 220 migrantes resgatados em dois dias

No sábado, o navio desta ONG salvou também do Mediterrâneo 93 imigrantes, 16 dos quais menores que não estavam acompanhados por adultos.

Há mais pessoas a querer chegar à Europa

O fluxo migratório do Norte de África para o Sul da Europa, especificamente para as costas de Itália e Malta, está a aumentar.

Dados do Ministério do Interior de Itália indicam que, entre 1 de janeiro e 11 de fevereiro, 3.155 imigrantes desembarcaram na Itália, mais mil do que no mesmo período do ano passado.

Também no sábado, 94 imigrantes foram resgatados perto da costa de Lampedusa, a ilha mais meridional de Itália, por agentes da Guarda Costeira.

Em Espanha, na Gran Canaria, foram resgatados, neste domingo de madrugada, 41 imigrantes que estavam a bordo de um pequeno barco, informou a Cruz Vermelha.

Segundo a Cruz Vermelha, os imigrantes foram resgatados pelo pessoal do Resgate Marítimo e voluntários desta organização humanitária deslocaram-se ao cais onde desembarcaram os imigrantes para oferecer comida e roupa.