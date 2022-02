Avião que saiu da Madeira para a Ucrânia aterra na Moldávia

“De acordo com os requisitos do proprietário da aeronave, a SkyUp UR-SQO, que voava do Funchal (Madeira, Portugal) para Boryspil (Ucrânia) com o número de voo PQ0902, foi forçada a aterrar em Chisinau (República da Moldávia)”, indica o comunicado da empresa.

“A SkyUp conseguiu chegar a um acordo sobre a aterragem no aeroporto mais próximo da Ucrânia – em Chisinau – e providenciar uma transferência de 175 passageiros para Kiev”, acrescenta.



O aparelho não pôde entrar no espaço aéreo da Ucrânia, devido à proibição do locador, lê-se na nota. Mas, segundo a plataforma Flightradar (que disponibiliza a visualização de aviões do mundo todo em tempo real), os aeroportos na Ucrânia estarem a operar com normalidade.

Segundo este portal, há aviões a sobrevoar o espaço aéreo da Ucrânia e não há declarações oficiais sobre qualquer bloqueio.

De acordo com a informação disponibilizada pela SkyUp, o proprietário do aparelho (uma empresa irlandesa) informou a companhia, em 12 de fevereiro de 2022, sobre a proibição imediata da entrada de aeronaves UR-SQO no espaço aéreo ucraniano.