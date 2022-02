UE e EUA preparam pacote de sanções "sólido e abrangente" contra Rússia

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos estão a coordenar os preparativos para um pacote de sanções “sólido e abrangente” que será aplicado rapidamente se a Rússia atacar a Ucrânia, anunciou a Comissão Europeia neste sábado.

A questão foi discutida na sexta-feira à noite, numa conversa entre o chefe de gabinete da presidente da Comissão Europeia, Bjoern Seibert, e a secretária de Estado Adjunta norte-americana, Wendy Sherman.

Os dois debateram a situação na Ucrânia e a presença militar russa, segundo uma declaração da Comissão Europeia.

Seibert e Sherman “reafirmaram a importância da soberania territorial, a preservação das fronteiras existentes e a independência política da Ucrânia”, disse a Comissão Europeia.

Discutiram em particular “as medidas tomadas pela UE e pelos EUA para encorajar a Rússia a dar prioridade à descalada, escolher a via da diplomacia e abster-se de todas as hostilidades”.