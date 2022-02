Ucrânia. Biden avisa Putin de que está preparado para outros cenários além da diplomacia

O presidente norte-americano Joe Biden alertou Vladimir Putin, este sábado, que invadir a Ucrânia terá custos “rápidos e severos” para a Rússia, causaria “sofrimento humano generalizado” e reduziria o prestígio daquele país no mundo.

A comunidade internacional continua a fazer um esforço diplomático para dissuadir Putin de avançar com um ataque.

O Presidente norte-americano terá avisado o homólogo russo de que os Estados Unidos estão “preparados” para cenários que excedam a via da diplomacia.

Continua a não ser á claro, segundo o New York Times, se Putin invadirá o vizinho, de acordo com altos funcionários do governo.

Após o telefonema, um alto funcionário do governo norte-americano disse que a situação continua tão perigosa quanto era na sexta-feira, quando Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente, alertou os americanos a deixar o país nos próximos dias.

Este funcionário disse que os russos continuam a reforçar as suas posições militares mesmo quando Biden e Putin se preparavam para falar, reforçando a preocupação entre as autoridades americanas de que Putin seja capaz de iniciar uma grande incursão militar.