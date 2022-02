Telescópio espacial "viu" a primeira estrela e tirou uma "selfie"

O novo telescópio espacial James Webb capturou a sua primeira estrela e até tirou uma "selfie" ao seu espelho gigante, com um diâmetro de 6,5 metros, revelou a NASA na sexta-feira.

Todos os 18 segmentos do espelho principal do telescópio parecem estar a funcionar corretamente, um mês e meio depois do início da missão, referiu a agência espacial norte-americana.

O primeiro "alvo" do telescópio foi uma estrela brilhante, a 258 anos-luz de distância, na constelação da Ursa Maior.

"Foi simplesmente um momento de uau", confessou Marshall Perrin, do Space Telescope Science Institute, em Baltimore.

Nos próximos meses, os segmentos de espelhos hexagonais serão alinhados e focados como um só, permitindo que as observações científicas comecem até ao final de junho.

Este observatório espacial, avaliado em cerca de 10.000 milhões de dólares (cerca de 8.800 milhões de euros) foi lançado em 25 de dezembro.