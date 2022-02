Covid-19. “Comboio da liberdade” a caminho de Paris

Milhares de pessoas reunidas nos chamados "comboios da liberdade", em protesto contra a imposição das vacinas e das restrições do Governo francês no âmbito da pandemia, dirigem-se para Paris com a intenção de se manifestarem neste sábado, apesar da proibição explícita das autoridades.

Vindas de todo o país, reunidas em vários acessos que convergem para a capital, as caravanas passaram a noite às portas da cidade e partiram agora, a um ritmo lento, em direção à capital.

Organizados através de redes sociais e aplicações de mensagens, os manifestantes afirmam pretender colapsar os acessos a Paris, apesar das disposições previstas pela Prefeitura, compostas por 7.200 agentes, veículos blindados e máquinas para evitar bloqueios.

Para evitar a vigilância policial, os comboios dispersaram-se e reuniram-se em várias entradas da cidade.

De momento, quase 100 pessoas foram multadas durante a noite por terem participado numa manifestação proibida, de acordo com a Prefeitura.