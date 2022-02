Ucrânia promove exercícios militares durante dez dias

O chefe do Estado ucraniano acrescentou ainda que “não há nada de novo. No que diz respeito aos riscos, eles existem e nunca deixaram de existir desde 2014”, frisando que “a questão é o nível destes riscos e a forma como nós podemos vir a reagir”.

As raízes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia s(...)

A Rússia nega qualquer intenção bélica, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse esta quinta-feira que os ultimatos e as ameaças do Ocidente contra a Rússia "não levam a nada".

“As referências ideológicas, os ultimatos e as ameaças não vão levar a nada”, declarou Lavrov no início do encontro em Moscovo com a homóloga britânica, Liz Truss, lamentando que "muitos colegas ocidentais demonstram prazer nessa forma [de comunicação]".

Já o chefe da diplomacia francesa considerou as manobras da Rússia um "gesto de grande violência" sublinhando que é preciso esperar até ao dia 20 de fevereiro para se apurar que as tropas russas regressam às bases na Rússia, no fim dos exercícios na Bielorrússia.

Em Kiev, o chefe de Estado considerou que a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia são uma nova “pressão psicológica” recordando que o estado de guerra se prolonga desde a invasão da Crimeia, em 2014.