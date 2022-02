Ucrânia acusa Rússia de bloquear o acesso ao mar

A Ucrânia acusou a Rússia de lhe bloquear o acesso ao mar, enquanto Moscovo se prepara para realizar exercícios navais na próxima semana no meio de uma crescente tensão na região.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o Mar de Azov foi completamente bloqueado e o Mar Negro quase totalmente isolado pelas forças russas.

A Rússia negou repetidamente quaisquer planos de invadir a Ucrânia, apesar de ter juntado mais de 100.000 soldados na fronteira.

No entanto, começou exercícios militares repetidos com a vizinha Bielorrússia que é um aliado próximo da Rússia e tem uma longa fronteira com a Ucrânia.

A França chamou os exercícios - que se acredita serem o maior deslocamento da Rússia para a Bielorrússia desde a Guerra Fria - de "gesto violento". A Ucrânia diz que eles representam "pressão psicológica".