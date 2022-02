Há risco de uma faísca no conflito entre Rússia e Ucrânia, admite antigo embaixador em Moscovo

Mesmo assim, a leitura do diplomata, não se pode falar, ainda, de uma rutura da via diplomática, mas a situação é delicada.

Esta quinta-feira, o secretário-geral da NATO admitiu o risco de "algo verdadeiramente desastroso" se desenrolar nas fronteiras da Ucrânia. Mário Godinho de Matos, ouvido pela Renascença , concorda com esta visão e admite que é um perigo que está iminente.

A importância do gás no puzzle do conflito



A Europa depende em 40% do gás russo. De acordo com o jornal "La Vanguardia", existe um plano da Nato para a criação de um gasoduto, entre a Espanha e a Alemanha. A ideia será, em alternativa, abastecer o norte da Europa com gás vindo da Argélia, e o gás liquefeito preparado em Espanha e Portugal.

Pedro Sampaio Nunes antigo diretor da Comissão Europeia das Energias Convencionais, reconhece que é importante encontrar alternativas que esvaziem a dependência europeia do gás russo - se possível diversificar a origem deste abastecimento - mas sublinha que isso pode demorar pelo menos dois anos.

"A ideia parece-me plausível mas não responde, de imediato a esta crise. É preciso reforçar a capacidade de pipelines que existe. Já é significativa mas teria, pelo menos, de dobrar", afirma, à Renascença.