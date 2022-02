Rússia marca presença na cimeira de países exportadores de gás

A cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF), que decorre no Qatar em 22 de fevereiro, terá a presença da Rússia, protagonista da crise ucraniana e que leva a Europa a temer um corte no fornecimento russo.

Na sequência da escalada de tensões na Ucrânia, onde os ocidentais acusam a Rússia de se preparar para invadir o país vizinho, os Estados Unidos já levantaram a possibilidade do Qatar, aliado norte-americano no Golfo, abastecer os países da Europa Ocidental caso o fornecimento de gás russo for cortado.

O Qatar é um país rico em gás e conta com reservas significativas, mas encontra-se, no entanto, no máximo da sua capacidade de produção e já deu indicação que tem de honrar os contratos de longo prazo com a Ásia.

A organização catari revelou na terça-feira que a cimeira do GECF decorre em 22 de fevereiro com a participação da Rússia, embora não tenha especificado se o Presidente Vladimir Putin irá marcar presença.

Rússia, Irão e Qatar são membros-chave do GECF, que contará ainda com dois dias para reuniões ministeriais, segundo o programa divulgado pela organização.

Os Estados Unidos e a Austrália, dois outros grandes exportadores de gás, não fazem parte deste Fórum.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, frisou na segunda-feira que não existirá o gasoduto Nord Stream 2, caso Moscovo avance com uma invasão da Ucrânia. O gasoduto de gás natural que liga a Rússia à Alemanha ainda não entrou em operação.

A União Europeia procura alternativas ao gás russo, em caso de uma crise energética.