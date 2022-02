Joe Rogan diz que é vítima de um ataque político, mas pede desculpa por usar termo racista

Joe Rogan acredita que está a ser vítima de um "ataque político" em resposta às críticas de que tem sido alvo por usar expressões racistas no seu podcast "The Joe Rogan Experience", distribuído, em exclusivo, no Spotify.

Na edição desta terça-feira, o anfitrião refere que o vídeo já existia há muito tempo e que há uma tentativa de "reunir o que disse de errado e misturar tudo":

Apesar de criticar esta prática, Joe Rogan considera positivo que possa confrontar coisas "que desejava não ter dito".

O Spotify eliminou mais de 70 episódios do podcast do comediante, na sequência de acusações de racismo.



No sábado, o apresentador tinha pedido desculpa pelo uso de termos ofensivos e adiantou que o pedido de remoção dos episódios foi feito pelo próprio.

“Se tenho que explicar que não sou racista, é porque fiz asneira”, disse num vídeo partilhado no Instagram.

O podcast “The Rogan Experience” é o mais ouvido em todo o mundo na plataforma de streaming. Foi lançado em dezembro de 2009 e soma mais de 1.700 episódios. Em 2019 contava com mais de 190 milhões de transferências todos os meses.

O CEO do Spotify, serviço de streaming de música e podcasts, anunciou que não vai excluir futuros conteúdos de Joe Rogan, o anfitrião do mais popular podcast disponível na plataforma.

“Embora condene fortemente o que disse Joe e concorde com sua decisão de remover episódios anteriores da nossa plataforma, compreendo que alguns vão querer mais”, escreveu Daniel Ek.



“E quero deixar um ponto bem claro: não acredito que silenciar Joe Rogan seja a resposta”, acrescentou o responsável.