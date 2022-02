Covid-19/UE. Mais de metade das crianças entre 10 e 17 anos sem vacinação completa

“As taxas de notificação de SARS-CoV-2 de doença sintomática em crianças de 12 a 17 anos aumentaram constantemente desde julho de 2021, refletindo amplamente o aumento da taxa de notificação observada em todas as faixas etárias durante as ondas dominadas pelas variantes Delta e Ómicron”, indica o documento.

O organismo europeu revela também que, até ao final de janeiro, “a utilização mediana da vacinação primária entre adolescentes com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos foi de 70,9% – com um intervalo de 17,9% a 92,6% conforme os países – e entre os 10 e os 14 anos de idade foi de 34,8% – com um intervalo de 3% a 63,8% – com ampla heterogeneidade entre os países”.

A vacinação contra a Covid-19 de adolescentes arrancou no verão de 2021 na UE/EEE, cerca de seis meses após a introdução das vacinas para a população adulta.

De momento, todos os países da UE/EEE recomendam a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre os 12 e os 17 anos de idade e, destes, 10 países também recomendam uma dose de reforço para menores de 18 anos.

Reforço em análise, mas ainda poucas evidências

Na UE, a dose de reforço está autorizada apenas para a população adulta, mas a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já divulgou estar a avaliar um pedido do consórcio farmacêutico Pfizer/BioNTech para dose de reforço a adolescentes dos 16 aos 17 anos, prevendo solicitação semelhante para idades entre os 12 e os 15 anos.

Segundo a EMA, o seu Comité dos Medicamentos de Uso Humano irá analisar estes dados "de forma célere com o objetivo de chegar a uma opinião o mais rapidamente possível".