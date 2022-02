Covid-19. EMA avalia pedido da Pfizer para reforço da vacina em jovens

Veja também:

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está a avaliar um pedido da Pfizer/BoiNTech para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças dos 12 aos 15 anos.

Em comunicado emitido nesta terça-feira, o regulador europeu explica que, de forma paralela, “está também em curso a avaliação da aplicação da dose de reforço em adolescentes com 16 e 17 anos”, tal como já tinha anunciado.

As doses de reforço são administradas a pessoas com a vacinação primária completa para restaurar a proteção depois de ter diminuído. Atualmente, a dose de reforço da Comirnaty (a vacina daquele consórcio) só pode ser administrada em pessoas com 18 anos de idade ou mais.

No comunicado emitido, a EMA indica que “o comité de medicamentos humanos (CHMP) realizará uma avaliação acelerada dos dados apresentados pela empresa que comercializa o Comirnaty” e incluir nessa análise os resultados de evidências da vacina “no mundo real”, nomeadamente em Israel.