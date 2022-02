China cria teste tão eficaz como o PCR e com resultado em minutos

Investigadores chineses dizem ter desenvolvido um novo teste à Covid-19 que é tão eficaz como um teste PCR, mas que fornece resultados em apenas quatro minutos.



Os PCR são considerados em todo o mundo os mais eficazes para detetar o novo coronavírus, mas geralmente demoram várias horas até haver um resultado. Inclusive, em alguns países, a dispersão da variante Ómicron agravou os atrasos relativos ao processo de testagem.

Mas, agora, os investigadores da Universidade Fudan, em Xangai, dizem que ter uma solução. Num artigo publicado na revista “Nature Biomedical Engineering”, a equipa disse que o seu teste, que usa microeletrónica para analisar material genético, pode reduzir a necessidade de recurso a testes laboratoriais demorados.

"Implementámos um biossensor eletromecânico para a deteção de SARS-CoV-2 num dispositivo protótipo integrado e portátil e mostramos que detetou (RNA do vírus) em menos de quatro minutos", explica a equipa.

Este novo método oferece velocidade, facilidade de operação, alta sensibilidade e portabilidade.

O teste envolveu a recolha de amostras de 33 pessoas em Xangai infetadas com a Covid-19, com testes de PCR realizados em paralelo. Os resultados do novo método formaram uma combinação "perfeita" com os outros.

O estudo incluiu ainda a testagem do novo método em 54 amostras, inclusivamente pessoas com febre que não tinham a Covid-19, pessoas com gripe e voluntários saudáveis. Não foi registado nenhum falso positivo, de acordo com a equipa.

Os investigadores da Universidade Fudan disseram que, uma vez desenvolvido, este novo sistema de testagem pode ser utilizado para testes rápidos em várias situações, incluindo aeroportos, unidades de saúde e "até mesmo em casa".