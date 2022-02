Três paraplégicos voltam a andar um dia depois de receberem um implante eletrónico

Num estudo publicado esta segunda-feira na revista Nature Medicine, esta técnica inovadora demonstrou restaurar os movimentos motores poucas horas após o início da terapia em três pacientes com paralisia sensório-motora completa.

O novo método passa pela estimulação elétrica personalizada da medula espinal com recurso a placas de elétrodos projetadas especificamente para estas lesões na medula, noticia o jornal espanhol ABC.

Um sistema desenvolvido por investigadores da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) permite que doentes com lesões na medula consigam-se levantar, caminhar e até participar em atividades recreativas, como a natação, o ciclismo ou a canoagem.

Em 2019, a equipa liderada por Grégoire Courtine, da Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), em colaboração com Jocelyne Bloch, do Hospital Universitário de Lausanne, ambos na Suíça, aplicou esta terapia a três pacientes com diferentes tipos de lesão da medula espinal: lesão medular crónica e paralisia parcial ou completa das extremidades inferiores.

Em apenas uma semana, os três conseguiam andar com muletas.

Esta foi a primeira prova de que a terapia, que usa estimulação elétrica para reativar células nervosas espinhais, poderia funcionar de forma eficaz.

Agora, a equipa liderada por Courtine e Bloch atualizou o sistema com implantes mais sofisticados controlados por software de inteligência artificial.

Os novos implantes, explicaram, podem estimular a região da medula espinhal que ativa os músculos do tronco e das pernas.