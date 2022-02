Macron diz a Putin que pretende "iniciar o desescalar" da crise

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta segunda-feira pretender "iniciar o desescalar" da crise na Ucrânia, numa declaração no início da reunião no Kremlin com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que mostrou apreço pelos esforços de Paris.

"O nosso continente está hoje numa situação eminentemente crítica, que exige que sejamos extremamente responsáveis", disse Macron, sentado numa das pontas de uma longa mesa branca no Kremlin, separado de Putin por vários metros, numa medida de distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19.