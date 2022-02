Espanha. Máscaras deixam de ser obrigatórias no exterior partir de quinta-feira

O Governo espanhol e responsáveis pela saúde das regiões autonómicas chegaram hoje a acordo para pôr fim ao uso obrigatório de máscaras ao ar livre a partir da próxima quinta-feira, com exceção dos grandes eventos.

A medida vai ser aprovada definitivamente desta terça-feira pelo Governo espanhol durante a habitual reunião semanal do Conselho de Ministros.

Uma vez publicada na quarta-feira no Boletim Oficial do Estado, as máscaras, que voltaram a ser obrigatórias em 24 de dezembro último para lutar contra a pandemia de Covid-19, deixarão de o ser a partir do dia seguinte no exterior, com exceção dos grandes eventos, onde devem ser usadas se as pessoas estiverem de pé e não conseguirem manter uma distância superior a um metro e meio.

A ministra da Saúde, Carolina Darias, já tinha avançado sexta-feira com a intenção de tomar esta medida, que hoje foi confirmada pelo Conselho Extraordinário do Sistema Nacional de Saúde, numa reunião com as 17 comunidades autonómicas espanholas, que têm autonomia em questões de saúde.

Na reunião também foi acordado aumentar a capacidade dos eventos desportivos de 75% para 85% em recintos exteriores e de 50% para 75% se tiverem lugar em espaços fechados.

A Covid-19 provocou pelo menos 5,723 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado no sábado.

A variante Ómicron, detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul e que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo.