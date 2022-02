Augusto Santos Silva promete sanções à Rússia "numa escala nunca vista" se houver conflito militar

O ministro dos Negócios Estrangeiros promete sanções à Rússia "numa escala nunca vista" se a tensão com a Ucrânia se agravar para um conflito militar.

Ouvido pela Renascença e pela Lusa, à margem do lançamento do livro "Relação da Primeira Viagem em torno do Mundo", Augusto Santos Silva defende que é necessário continuar a "esgotar" a via diplomática, mas avisa que qualquer reação agressiva terá uma resposta à altura da União Europeia.

"Serão medidas no plano político e no plano económico que, na nossa opinião, uma invasão da Ucrânia justificará", explica.

O ministro realça que esse desfecho não é o que "a Europa quer", contudo pede que a Rússia crie um clima de confiança.

"O que queremos é encontrar uma solução para os problemas que se vivem hoje na fronteira leste da Europa. Em vez da Rússia seguir uma escalada de hostilidade, deve assumir com a NATO medidas para criar confiança que são absolutamente essenciais", defende Augusto Santos Silva, na entrevista à Renascença e à Lusa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros crê que a "diplomacia está a funcionar" e que o canal de comunicação política não ter sido interrompido é uma "boa notícia".

"Estamos a trabalhar, estamos a preparar as respostas às cartas do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia", indica, apontando que a mensagem da NATO "tem sido sempre a mesma e tem sido coerente".