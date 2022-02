Principe Carlos honrado com desejo de Isabel II de tornar Camilla rainha consorte

O príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, reconheceu este domingo a “honra” que representa o desejo de sua mãe, Isabel II, de que a sua esposa, Camilla, seja conhecida como rainha consorte quando for ordenado rei.

"Neste dia histórico, a minha esposa e eu juntamo-nos a todos vocês para dar os parabéns a Sua Majestade a Rainha pela notável conquista de servir esta nação, os reinos e a Commonwealth nos últimos setenta anos", diz o comunicado assinado pelo príncipe.

“Estamos profundamente conscientes da honra que representa o desejo da minha mãe”, diz Carlos na nota, na qual também afirma que “a devoção da rainha ao bem-estar de todo o seu povo inspira uma admiração maior a cada ano que passa”.

A Rainha Isabel II declarou no sábado numa mensagem ao país, na véspera do seu Jubileu de Platina, que Camilla deverá ser rainha consorte quando o príncipe a suceder no trono britânico.

Numa mensagem na véspera do 70.º aniversário da sua ascensão ao trono, a soberana, 95 anos, manifestou o seu “sincero desejo” de que “Camilla seja designada como rainha consorte” quando Carlos for empossado Rei de Inglaterra.

Até ao momento, admitia-se que Camilla, 74 anos, a segunda mulher de Carlos, com 73 anos, apenas seria princesa consorte.