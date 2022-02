Ciclone Batsirai faz seis mortos e cerca de 48 mil deslocados em Madagáscar

Pelo menos seis pessoas morreram quando o ciclone tropical Batsirai atingiu Madagáscar, na noite de sábado, forçando quase 48.000 pessoas a abandonar as suas casas e a enfrentar o risco de inundações.

A informação foi avançada pelo chefe da gestão de catástrofes em Madagáscar, Paolo Emilio Raholinarivo, num comunicado enviado à agência AFP.

As autoridades malgaxes tinham dito anteriormente que o ciclone estava a perder a sua força, mas que permanecia o risco de inundações.

Segundo a Météo-Madagascar, Batsirai deverá "surjir no mar no Canal de Moçambique, na parte norte de Atsimo Andrefana, à tarde ou à noite".

Os habitantes tinham-se preparado para enfrentar a situação com os meios à sua disposição na ilha, um dos países mais pobres do mundo, já atingido por uma tempestade tropical mortífera em janeiro, Ana, e varrido desde sexta-feira pelo vento e pela chuva contínua.

Na cidade de Mahanoro (leste), com vista para o mar, Marie Viviane Rasoanandrasana, sentada no chão, lamentou os danos causados pelo ciclone no cemitério municipal onde o seu marido, sogro e filha estão enterrados.

As ondas arrastaram parte do cemitério, desenterrando vários corpos, incluindo os da sua família.