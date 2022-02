Marrocos. Rayan resgatado sem vida do poço após 85 horas

Uma ambulância e um helicóptero estavam no local para transportar o menino. No entanto, segundo informações agora recolhidas pela Casa Real, Rayan terá saído do poço já sem vida.

Rayan, a criança de cinco anos que caiu num poço em Marrocos, foi resgatada sem vida este sábado em Chefchaouen . Uma comunicação oficial do Palácio Real confirmou a morte do menino.

A família de Rayan, o pai e a mãe, acompanharam no local as operações de busca para salvar o menino marroquino.

O rapaz caiu acidentalmente na terça-feira num poço seco, de 32 metros de profundidade, com um diâmetro inferior a 45 centímetros. As difíceis condições de acesso atrasaram o resgate do menino, preso num buraco perto da residência da família na vila de Ighrane, na província rural de Chefchaouen.



As movimentações de resgate e as escavações tornaram-se mais lentas este sábado após ter sido encontrada uma pedra que criou obstáculo difícil de ultrapassar. O receio de que a vibração pudesse causar uma alteração na estrutura do túnel, e colocar em causa toda a operação, obrigou a uma atuação mais cirúrgica. Foi avançado por vários meios de comunicação social que na fase final, as escavações foram feitas à mão.

Milhares de pessoas viajaram até ao local em sinal de solidariedade e acamparam naquela zona, apesar do frio na região, noticiou a agência France Presse (AFP).