Marrocos. Rayan resgatado sem vida do poço após 85 horas

Rayan, a criança de cinco anos que caiu num poço em Marrocos, foi resgatada sem vida este sábado em Chefchaouen. Uma comunicação oficial do Palácio Real confirmou a morte do menino.

"Após o trágico acidente que tirou a vida da criança Rayan Oram - que Deus o proteja -, Sua Majestade o Rei Mohammed VI fez um telefonema para o Sr. Khaled Oram e a Sra. Wassima Khersheesh, os pais da criança que faleceu depois de cair em um poço", pode ler-se numa comunicação escrita do rei.



Uma ambulância estava no local para transportar o menino. No entanto, segundo informações agora recolhidas pela Casa Real, Rayan terá saído do poço já sem vida.

A família, o pai e a mãe, acompanharam no local as operações de busca para salvar o menino marroquino.



O rapaz caiu acidentalmente na terça-feira num poço seco, de 32 metros de profundidade, com um diâmetro inferior a 45 centímetros. As difíceis condições de acesso atrasaram o resgate do menino, preso num buraco perto da residência da família na vila de Ighrane, na província rural de Chefchaouen.



Milhares de pessoas viajaram até ao local em sinal de solidariedade e acamparam naquela zona, apesar do frio na região, noticiou a agência France Presse (AFP).