Marrocos. Rayan resgatado do poço após 85 horas

Rayan, a criança de cinco anos que caiu num poço em Marrocos, foi resgatada com vida este sábado. Uma ambulância presente no local vai agora transportar o menino, que já terá recebido assistência no local, para o hospital mais próximo.

O menino acabou por ser transferido para um helicóptero, e posteriormente transportado para o Hospital mais próximo.

A família de Rayan, o pai e a mãe, acompanharam no local as operações de busca para salvar o menino marroquino.

A criança deverá ter vários problemas de saúde, sendo que as autoridades locais apontam naturais dificuldades respiratórias.

O rapaz caiu acidentalmente na terça-feira num poço seco, de 32 metros de profundidade, com um diâmetro inferior a 45 centímetros. As difíceis condições de acesso atrasaram o resgate do menino, preso num buraco perto da residência da família na vila de Ighrane, na província rural de Chefchaouen.

Milhares de pessoas viajaram até ao local em sinal de solidariedade e acamparam naquela zona, apesar do frio na região, noticiou a agência France Presse (AFP).