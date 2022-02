Johnson e Macron consideram prioritária uma solução diplomática na Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o Presidente da França, Emmanuel Macron, concordaram este sábado que "a prioridade deve continuar a ser" "uma solução diplomática para as tensões" geradas por uma possível invasão russa da Ucrânia.

Um porta-voz do Governo de Londres informou que os dois líderes conversaram esta manhã sobre as últimas medidas que tomaram para lidar com a situação na Europa Oriental, incluindo a viagem de Johnson a Kiev, na terça-feira.

O chefe do executivo britânico e o Presidente francês afirmaram que a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte, do inglês North Atlantic Treaty Organization], à qual pertencem os respetivos países, deve "manter-se unida face a uma agressão russa" e concordaram em continuar a trabalhar para desenvolver um pacote de sanções a aplicar caso a Rússia invada a Ucrânia.

Num outro momento da conversa, os dois líderes prometeram continuar a colaborar "no desafio comum da imigração ilegal através do Canal da Mancha" e para deter os traficantes de seres humanos.