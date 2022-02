Dois Prémios Nobel da Literatura pedem à Alemanha que envie armas para Kiev

"O que fizemos na ex-Jugoslávia nos anos 90, com boas razões? Ajudámos militarmente. São precisamente os alemães com a sua história que devem ajudar a Ucrânia" , disse o escritor, que pertence à minoria étnica alemã da Roménia.

Müller chamou de “uma desculpa” ao argumento do Governo alemão que o envio de armas para regiões em conflito apenas exacerba as tensões.

"A Ucrânia deve sair vitoriosa deste conflito, é importante para a democracia na Ucrânia e também na Bielorrússia", disse Alexievich, que nasceu no país do Mar Negro, mas passou a maior parte da sua vida na Bielorrússia.

As galardoadas com o Nobel da Literatura Svetlana Alexievich (Bielorrússia) e Herta Müller (Alemanha) apelaram ao Governo alemão para corrigir o seu rumo na crise da Ucrânia e enviar armas para Kiev, numa entrevista publicada este sábado pelo semanário Der Spiegel.

Com o anúncio de que o exército alemão enviará 5.000 capacetes para a Ucrânia após o insistente pedido de armas de Kiev, o Governo do chanceler Olaf Scholz "está a fazer figura de parvo diante do mundo inteiro", acrescentou Müller, que se questiona se Berlim enviaria então "caixões para os soldados caídos".

A laureada com o Nobel também descreveu a afirmação da ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, de que, "quando se fala, não se dispara" como "tonta e maluca", porque na sua opinião "fala-se sempre, mesmo quando se dispara".

O chanceler Scholz deslocar-se-á a Washington este domingo para discutir a crise com o Presidente norte-americano, Joe Biden, e deverá encontrar-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin em Moscovo, a 15 de fevereiro.

O governo alemão tem-se recusado até agora a enviar armas para a Ucrânia, embora, segundo o Governo, esteja a financiar a construção de um hospital militar e seja o maior doador mundial de ajuda económica a Kiev.