Pence atira-se a Trump. "Não há ideia mais anti-americana" do que achar que uma pessoa pode escolher o presidente norte-americano

O ex-vice-presidente Michael Pence disse na sexta-feira que o ex-presidente Donald Trump, está "errado" ao afirmar que ele poderia ter anulado os resultados das eleições presidenciais de 2020.

“O presidente Trump está errado. Eu não tinha o direito de anular a eleição”, disse num discurso numa reunião da Sociedade Federalista, um grupo jurídico conservador.

“Há quem no nosso partido acredite que, como presidente da sessão conjunta do Congresso, possuía autoridade unilateral para rejeitar os votos do Colégio Eleitoral”, lamentou.

“A presidência pertence ao povo americano, e somente ao povo americano”, acrescentou. “E, francamente, não há ideia mais antiamericana do que a noção de que qualquer pessoa pode escolher o presidente americano.”

As observações de Pence representam a aborgadem mais dura até hoje do ex-vice-presidente contra Trump, que repetidamente espalhou falsas alegações sobre a vitória do presidente Joe Biden nas eleições de 2020.

Os comentários de Pence chegaram poucos dias depois de Trump o criticar por não reverter os resultados da disputa de 2020, quando o Congresso contou os votos dos estados.

Uma pessoa próxima de Pence disse à estação televisiva NBC News que o tom duro contra oex-chefe é o resultado de “ver Trump insistir no tema e vir atrás dele de forma mais pessoal”.

Já um assessor de Trump acusou Pence de ser “dissimulado”, dizendo à NBC que o ex-presidente “não pediu que ele derrubasse” a eleição, mas apenas para enviar votos eleitorais de volta aos estados.