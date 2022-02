Marrocos. Equipas de resgate a um metro de criança que caiu num poço

As autoridades marroquinas vão tentar resgatar a criança que caiu num poço, com mais de 30 metros de profundidade, com recurso a um túnel formado por manilhas de cimento.



Nos últimos dias decorreram escavações no local do acidente e as equipas de resgate estarão agora a cerca de um metro do menino.

Esta sexta-feira à tarde chegou ao local da operação de salvamento um camião com várias manilhas, que deverão ser usadas para chegar ao pequeno Ryan, de cinco anos, e evitar um desabamento de terras.

A criança caiu no poço na terça-feira e desde então está presa a cerca de 32 metros de profundidade.