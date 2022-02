Caças da NATO intercetam aviões russos perto do espaço aéreo aliado

Caças norte-americanos, noruegueses e britânicos ao serviço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) intercetaram vários aviões militares russos a voar sem identificação sobre os mares Báltico e Barents, anunciou a Aliança Atlântica nesta sexta-feira.

Os F-15 dos Estados Unidos foram mobilizados para intercetar caças russos que operavam perto do espaço aéreo aliado no Mar Báltico, enquanto os aviões da Noruega e do Reino Unido intercetaram aviões da Rússia que voavam de Barents para o Mar do Norte na quinta-feira, disse a NATO.

O Centro Aliado de Operações Aéreas Combinadas em Uedem, Alemanha, ordenou uma descolagem do destacamento de vigilância aérea na base estónia em Amari para responder e investigar aviões desconhecidos em trânsito no espaço aéreo próximo dos Estados Bálticos.

Um F-15 norte-americano identificou dois Su-35 e dois MiG-31 russos que não tinham apresentado planos de voo e não estavam a comunicar com o controlo de tráfego aéreo.

Durante a interceção, foi confirmado que estes caças estavam a escoltar um avião de transporte russo TU-154.

“A aeronave russa não entrou no espaço aéreo aliado em momento algum e todas as interações foram seguras e profissionais”, disse a NATO num comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE.