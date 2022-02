​Quase dois anos depois, Bali volta a receber turistas estrangeiros

Quase dois anos depois, chega esta quinta-feira à ilha indonésia de Bali o primeiro voo direto com turistas estrangeiros.



No entanto, de acordo com a agência Reuters, que cita fonte oficial do governo, a bordo do aparelho seguem apenas seis estrangeiros e seis indonésios.

O voo vem do Japão, um dos poucos países, a par da China e Nova Zelândia, entre outros, que o governo da Indonésia autorizou a voarem para o país. Esta autorização entrou em vigor a meados de outubro, mas só agora vai realizar-se o primeiro voo de passageiros.

De acordo com as regras em vigor, os seis turistas têm de estar vacinados e ainda assim terão de fazer um período de quarentena de cinco a sete dias.

A Indonésia retomou os voos internacionais de forma a reativar o turismo, um setor que representa 54% da economia do país.

Em 2019, antes da pandemia estalar, a Indonésia recebeu mais de seis milhões de visitantes, um número que caiu para um milhão e 600 mil em 2021.