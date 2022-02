Primeiro-ministro da Irlanda do Norte prepara demissão

O primeiro-ministro da Irlanda do Norte está a preparar a demissão. A informação está a ser avançada pela imprensa britânica nesta quinta-feira, citando fonte do Partido Democrata Unionista (DUP, na sigla em inglês).

O anúncio poderá acontecer até ao final da semana, podendo também acontecer ainda no dia de hoje.

Na origem da demissão estão as barreiras fronteiriças impostas pelo acordo do Brexit, sendo que a notícia chega 24 horas depois de o ministro da Agricultura, Edwin Poots, ter ordenado a suspensão das verificações agroalimentares nos portos da Irlanda do Norte.

As tensões em redor do Protocolo da Irlanda do Norte, uma parte do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), aumentaram na quarta-feira, quando o ministro da Agricultura da província britânica, Edwin Poots, ordenou a suspensão imediata das verificações de produtos agroalimentares nos portos.

O protocolo manteve a Irlanda do Norte na união aduaneira da UE para mercadorias, a fim de preservar uma fronteira, politicamente sensível, aberta com a Irlanda – Estado-membro da UE. Ao fazê-lo, porém, criou uma fronteira efetiva no Mar da Irlanda, irritando sindicalistas pró-britânicos e pró-Brexit e levando o governo britânico a tentar reescrever o acordo assinado em 2019.

A União Europeia já alertou o Reino Unido na possibilidade de violar a lei internacional se permitir que Belfast suspenda algumas verificações de mercadorias.

Segundo a BBC, Paul Givan poderá fazer o anúncio de renúncia ainda nesta quinta-feira, mas não deverá concretizá-la até à próxima semana.

Paul Givan assumiu a pasta de primeiro-ministro da Irlanda do Norte em junho de 2021.