Marrocos. Operação tenta resgatar criança que caiu em poço de 30 metros

A Proteção Civil de Marrocos está, desde a noite desta terça-feira, a tentar resgatar um rapaz de cinco anos que caiu num poço na cidade de Tamrout, a 100 quilómetros de Chefchaouen.

Segundo as autoridades, a criança, que caiu através de uma pequena abertura quando brincava perto do local, está a 32 metros de profundidade, mas viva e consciente. Através de uma câmara que as autoridades conseguiram fazer descer pela abertura, foi possível ver a criança, com ligeiros ferimentos na cabeça.

Os media marroquinos relatam que as autoridades da província já fizeram várias tentativas para chegar ao rapaz e que dezenas de polícias, grupos de salvamento, a Royal Gendarmerie e oficiais da proteção civil estão envolvidos na operação de resgate.