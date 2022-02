Líder do Daesh na Síria morto pelas forças especiais dos EUA

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi - líder do ISIS", referiu o chefe de Estado.

“Graças à coragem das nossas Forças Armadas, removemos do campo de batalha

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi morreu durante uma operação noturna, no noroeste da Síria, anunciou o Presidente norte-americano .

O líder do grupo terrorista Estado Islâmico (Daesh) na Síria foi morto por forças especiais dos Estados Unidos, revelou esta quinta-feira o Presidente Joe Biden.

A operação terá tido como alvo um conjunto de habitações, no noroeste da Síria, junto à fronteira com a Turquia.

Entre as vítimas estão membros da família do líder terrorista, entre as quais várias crianças.

De acordo com os Capacetes Brancos, organização de apoio a situações de emergência da Síria, morreram 13 pessoas no raide, incluindo seis crianças e quatro mulheres.

Al-Qurayshi era líder do Daesh na Síria desde outubro de 2019, sucedendo a Abu Bakr al-Baghdadi, que também foi morto pelos Estados Unidos.