Vacina para menores de cinco anos pode estar disponível este mês

Veja também:

A vacina contra a Covid-19 para crianças com menos de cinco anos deve estar disponível ainda durante o mês de fevereiro.

A notícia é avançada pelo jornal The Washington Post que dá conta que o consórcio Pfizer/ BioNtech vai avançar com o pedido de autorização para uso de emergência ainda esta terça-feira à FDA, a autoridade norte americana do medicamento.

De acordo com o jornal, a FDA instou o consórcio a apresentar o pedido para que os reguladores pudessem começar a rever os dados obtidos pelas empresas após a administração de duas doses da vacina.

Se for aprovada, a nova vacina poderá ser administrada a crianças entre os seis meses e os cinco anos de idade, o que a torna na primeira a ser comercializada para esta faixa etária.

Nos últimos meses, a empresa farmacêutica tem também testado uma terceira dose neste grupo etário, após os resultados da imunização de duas injeções não terem sido inteiramente satisfatórios.

Anda de acordo com o jornal, a empresa descobriu que as duas doses da vacina em crianças são seguras e está agora a testar os resultados com uma inoculação de reforço, embora esta só esteja disponível pelo menos no final de março.

Nos ensaios, já realizados, as crianças de seis meses a cinco anos receberam duas doses de três injeções de microgramas, um décimo da dose dada aos adultos, com três semanas de intervalo.