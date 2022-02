Finlândia levanta todas as restrições ligadas à Covid-19

No entanto, os viajantes que chegam de países terceiros terão de cumprir ambos os requisitos, embora estas condições – que não afetam os cidadãos ou residentes finlandeses – devam ser levantadas a 14 de fevereiro.

Assim, a partir desta terça-feira, as restrições a que os viajantes do Espaço Schengen foram sujeitos, até agora, desaparecerão e deixará de ser obrigatória a apresentação de um certificado de vacinação ou de recuperação ou um teste PCR negativo, como acontecia desde dezembro.

A chefe do Governo fez o anúncio durante uma reunião com a Associação de Editores, informou a emissora estatal Yleisradio Oy (Yle).

A Finlândia vai levantar todas as restrições ligadas à pandemia de Covid-19 a partir desta terça-feira, anunciou a primeira-ministra, Sanna Marin.

Quanto à vacina de reforço, segundo as regras comu(...)

No entanto, a regra de que os bares e outros estabelecimentos que servem principalmente bebidas alcoólicas têm de fechar as suas portas às 18h00 horas será mantida.



Por outro lado, os estabelecimentos hoteleiros conservarão o direito de solicitar um passaporte Covid, como condição de admissão nas instalações, e é possível que a partir de meados de fevereiro, ao fazê-lo, os isente de restrições aos horários de abertura, de acordo com Yle.

Outras medidas relativas a locais de “baixo risco”, tais como museus e cinemas, são da competência das autoridades regionais e locais, que deverão aliviar as restrições, de acordo com a proposta do gabinete.

Assim, nas regiões de Uusima e Kymenlaakso (sul da Finlândia), as piscinas, ginásios e outras instalações desportivas abrirão as suas portas esta semana e o limite de pessoas para eventos indoor será revisto para cima.

Nas últimas 24 horas, a Finlândia registou 14.439 novas infeções e 48 mortes atribuídas à Covid-19, de acordo com dados do Instituto de Saúde e Bem-Estar (THL), enquanto 73,7% da população apresenta a vacinação completa.