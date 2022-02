Covid-19. Pfizer pede autorização para vacinar crianças até aos 5 anos nos EUA

O consórcio laboratorial Pfizer/BioNTech pediu, esta terça-feira, autorização ao regulador norte-americano do medicamento (FDA) para a administração da vacina contra a Covid-19 em crianças dos seis meses aos cinco anos.

Caso venha a ser aprovada, esta tornar-se-á a primeira vacina disponível nos EUA para crianças neste intervalo etário.

O anúncio surge numa altura em que as hospitalizações de crianças com menos de cinco anos, por Covid-19, atingiu valores recorde. Dados das autoridades de saúde norte-americanas apontam para quatro crianças internadas por cada 100 mil hospitalizações desde meados de dezembro, em comparação com uma hospitalização por cada 100 mil internamentos na faixa etária entre os 5 e os 17 anos.

Apesar de a onda de casos da variante Ómicron estar em queda no país, ainda há escolas que encerradas e preocupações acrescidas com o elevado número de crianças que não foram, ainda, vacinadas contra o SARS-CoV-2.

Em janeiro, a FDA aprovou a vacina anti-Covid de reforço, ou terceira dose, da Pfizer/BioNTech para crianças até aos 12 anos.