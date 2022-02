Chegou o Ano Novo chinês. O que esperar do Ano do Tigre?

O Ano Novo Chinês começa esta terça-feira e, segundo a tradição chinesa, 2022 é o ano do Tigre. Esta é a data mais importante para todos os chineses.

Em entrevista à Renascença, Y Ping Chow, presidente da Comunidade Chinesa em Portugal, diz que 2022 vai ser positivo, porque o Governo é mais “estável" e porque o “turismo vai melhorar”, mas reconhece que a comunidade se sente incomodada com o partido Chega, agora a terceira força política nacional.

“O Chega é um grupo de pessoas que na realidade pouco pode fazer e eu acho que o Chega não vai afetar muito a comunidade chinesa, principalmente os seus empresários", afirma.

Ainda assim, este responsável não esconde algum incomodo por causa de algumas das ideias defendidas pelo partido de André Ventura, mas considera que o Chega não é uma ameaça porque “não tem poder, e as suas ideias entram por um ouvido e saem por outro”.

No que toca à economia, Y Ping Chow acredita ser possível “dar grande dinamismo” aos negócios entre Portugal e a China através da PME Portugal China. Mas aponta críticas às alterações aos Vistos Gold que, na sua opinião, “vão prejudicar muito o desenvolvimento de Portugal” e lamenta “o barulho que a extrema-esquerda fez” em relação ao programa.

Nota que a pandemia continua a afetar muito a comunidade chinesa em Portugal, sobretudo, ao nível da restauração e garante que “na China a pandemia está dominada”. O responsável alude “a casos raros” que o Governo de Pequim “tem controlado”.

A celebração do Ano Novo Chinês, que soma mais de 4.000 anos de história, coincide com o início do ciclo dos cultivos, despedindo o inverno e dando as boas-vindas a uma nova estação do ano, pelo que também é conhecida como o “Festival da Primavera”. Em 2022 celebra-se o Ano do Tigre (que tem início no dia 1 de fevereiro) e, tal como ocorreu em 2021, a maior parte dos festejos serão virtuais.

O presidente da Comunidade Chinesa nacional lembra que “o Tigre é um signo de poder, de força e cheio de vida”, e por isso antevê que 2022 vai ser um ano positivo.