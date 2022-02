Andreas Breivik não terá liberdade condicional

Um tribunal norueguês rejeitou o pedido de liberdade condicional do assassino em série Anders Behring Breivik, numa decisão anunciada esta terça-feira, ordenando que permaneça na prisão.

Breivik, um neonazi antimuçulmano, matou 77 pessoas num dos piores ataques de que há memória na Noruega, em julho de 2011. Matou oito pessoas com um carro-bomba em Oslo e depois abateu 69, a maioria adolescentes, num acampamento juvenil do Partido Trabalhista.

No primeiro dia da audiência para obter a liberdade condicional no mês passado, Breivik fez um sinal de supremacia branca com os dedos, antes de levantar o braço direito para a saudação nazi de forma a reafirmar a ideologia de extrema-direita ao entrar no tribunal.

"O risco de violência é real e significativo e igual ao que era quando (Breivik) foi condenado pela primeira vez", disse o tribunal distrital de Telemark no veredicto final.