“Partygate”. Boris Johnson vai divulgar relatório preliminar

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu o relatório preliminar de uma investigação sobre festas na residência oficial em Downing Street durante a pandemia.



O inquérito para apurar os factos foi conduzido por uma funcionária pública de nível superior, Sue Gray. Paralelamente, a polícia também está a investigar.



O porta-voz do Governo anunciou que as primeiras conclusões sobre o caso conhecido como “Partygate” vão ser publicadas no site oficial do executivo.

O chamado relatório Sue Gray também será entregue ao Parlamento esta segunda-feira da parte da tarde.

Pressionado para se demitir em resultado do escândalo das festas em pandemia, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai realizar uma conferência de imprensa ainda hoje.

Boris Johnson já pediu desculpa, mas tem rejeitado todos os pedidos para abandonar o cargo, incluindo vindos do "seu" Partido Conservador.