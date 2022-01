"Partygate". Boris Johnson recusa demissão e promete correções após inquérito

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recusou hoje demitir-se devido à sua participação em ajuntamentos, incluindo celebrações, que alegadamente violaram as restrições durante a pandemia de covid-19, prometendo "corrigir" os problemas.

"Primeiro, quero pedir desculpas. Lamento muito pelas coisas que simplesmente não fizemos bem e lamento muito pela forma como este assunto foi tratado", disse numa declaração no Parlamento.

Porém, reconheceu, "não basta pedir desculpas". "Este é um momento em que devemos olhar-nos no espelho e aprender".

"Eu percebo [o problema] e vou corrigi-lo", prometeu.

Na resposta, o líder do Partido Trabalhista, a principal força da oposição, Keir Starmer, reiterou o pedido para Johnson demitir-se, tal como fizeram líderes de outros partidos da oposição.

"Há evidências de violações graves e flagrantes do confinamento (...) Não há dúvida de que o primeiro-ministro está agora sujeito a uma investigação criminal", vincou Starmer.

Hoje foi publicado um relatório interno do Governo sobre o chamado 'partygate' sobre 16 "ajuntamentos" de assessores e membros do Executivo, nomeadamente festas de despedida de funcionários ou de celebração do Natal, dos quais apenas quatro não estão a ser investigados agora pela polícia.