Emirados Árabes Unidos intercetam míssil durante visita do presidente de Israel

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) intercetaram e destruíram, no domingo à noite, um míssil balístico, o terceiro este mês, de acordo com as autoridades locais, durante a visita do presidente de Israel.

A notícia foi dada pelo Ministério da Defesa dos EAU no Twitter. O ataque não fez vítimas, "uma vez que os restos do míssil balístico aterraram fora das áreas residenciais", pode ler-se na publicação.

A autoria dos ataques é associada, pelos próprios Emirados, a um grupo terrorista dos Houthi, apoiados pelo Irão e sediados no Iémen.

Trata-se do primeiro ataque do género. O primeiro, a 17 de janeiro, matou três pessoas em Abu Dhabi, ao que os EAU responderam com um ataque aéreo sobre a capital do Iémen, que matou pelo menos 12 pessoas. Os Houthi voltaram a lançar mísseis a 24 de janeiro, mas os Emirados intercetaram com ajuda dos Estados Unidos da América.

O ataque de domingo decorreu durante a visita do presidente de Israel, Isaac Herzog, aos Emirados Árabes Unidos. O governante e respetiva comitiva não passaram qualquer perigo, garantiu um porta-voz.