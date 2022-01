Dezenas de praias contaminadas por derrame de petróleo no Peru

Pelo menos 24 praias da costa central do Peru foram contaminadas pelo derrame de petróleo ocorrido numa refinaria operada pela Repsol, que está a investir 27,7 milhões de dólares (24,8 milhões de euros) na limpeza.

Estes espaços naturais estendem-se desde a refinaria La Pampilla, localizada no distrito de Ventanilla da província de Callao, até à praia Peralvillo, município de Chancay, de acordo com o último relatório da Direção-Geral de Saúde Ambiental e Segurança Alimentar Digesa, divulgado nas redes sociais.

Para acelerar as ações de limpeza, a Repsol informou hoje que está a levar por via aérea para o Peru mais de 200 toneladas adicionais de equipamentos que proveem dos Estados Unidos, Finlândia, Brasil, Colômbia e Dubai, num investimento de cerca de 27,7 milhões de dólares para a empresa.

"Trata-se de equipamentos de uso especializado para a contenção e limpeza de áreas naturais, onde se incluem 30 'skimmers' (equipamento de limpeza marinha), 3.770 metros de barreiras de contenção adicionais, 84.500 metros de matéria absorvente e 30 tanques de armazenamento, entre outros de última geração", sublinhou a Repsol, em comunicado.

"Pior desastre ecológico" em Lima nos últimos anos

A catástrofe ambiental, qualificada pelo Governo peruano como "o pior desastre ecológico" ocorrido em Lima nos últimos anos, afeta atualmente cerca de 100 quilómetros de costa, enquanto a mancha de crude abarca uma área de aproximadamente 11,9 quilómetros quadrados entre mar e costa, informou na sexta-feira o Ministério do Ambiente.

Perante este cenário, a Digesa, adstrita ao Ministério da Saúde, instou as autoridades regionais a restringir a utilização das praias contaminadas até que se realizem os trabalhos de limpeza e recomendou à população para evitar as zonas afetadas pelo derrame "por representar um grave risco para a saúde".

A quantidade de crude derramado pode ter alcançado, de acordo com a Repsol, aos 10.396 barris de petróleo (1,65 milhões de litros), um número superior aos 6.000 barris que em dias anteriores tinham sido assinalados pela empresa e levemente inferior aos 11.900 barris (1,9 milhões de litros) estimados pelo Ministério do Ambiente.

Num primeiro momento, a multinacional espanhola reportou a perda de apenas 0,16 barris (25 litros).

Perante esta discrepância de números, o Ministério dos Negócios Estrangeiros peruano acusou, no sábado à noite, a Repsol de ter "mostrado uma atitude provavelmente dolosa" e assegurou que o Governo "anunciará uma drástica sanção" contra a empresa.

Diretor da Repsol proibido de abandonar o Peru

Enquanto as autoridades competentes tentam determinar as causas e os responsáveis pelo desastre, o diretor executivo da Repsol no Peru, Jaime Martínez-Cuesta, foi impedido de abandonar o país por 18 meses, tal como outros três gestores e responsáveis da empresa.

Além disso, o organismo de avaliação e fiscalização ambiental OEFA disse que a Repsol incumpriu os prazos da primeira série de medidas ditadas para limpar o desastre ambiental e advertiu que a empresa poderá ser alvo de multas milionárias que podem alcançar os 59 milhões de dólares (cerca de 53 milhões de euros).

A Repsol informou que já recuperou 35% do petróleo derramado e que no processo de limpeza do mar e das praias estão a trabalhar mais de 2.000 pessoas, dezenas de embarcações em alto mar e mais de 140 unidades de maquinaria pesada.